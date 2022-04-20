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    12:39, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Непродовольственная инфляция в РК за март составила 10,9%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За март непродовольственная инфляция составила 10,9%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления обменного курса и отчасти повышенного спроса. За март непродовольственная инфляция составила 10,9%», - сказал Виталий Тутушкин на пленарном заседании Мажилиса.

    По его словам, цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг, таких как аренда и ремонт жилья, услуги гостиниц и ресторанов.

    «Тарифы на регулируемые коммунальные услуги остаются неизменными вследствие полугодового моратория», - добавил Виталий Тутушкин.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк РК пересматривает прогноз инфляции в сторону повышения.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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