Непродовольственная инфляция в РК за март составила 10,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За март непродовольственная инфляция составила 10,9%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления обменного курса и отчасти повышенного спроса. За март непродовольственная инфляция составила 10,9%», - сказал Виталий Тутушкин на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг, таких как аренда и ремонт жилья, услуги гостиниц и ресторанов.

«Тарифы на регулируемые коммунальные услуги остаются неизменными вследствие полугодового моратория», - добавил Виталий Тутушкин.

Ранее сообщалось, что Нацбанк РК пересматривает прогноз инфляции в сторону повышения.