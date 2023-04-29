Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 14:30
Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неприятный запах и смог в столице объяснили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«26-28 апреля в Астане преобладала погода без осадков, с высоким дневным температурным фоном. Ночью 29 апреля т.г. с северных морей смешался холодный антициклон, смена теплых воздушных масс на холодные, безветрие в ночные часы привело к помутнению атмосферы», - проинформировали метеорологи.

По данным РГП «Казгидромет», с 21 ч. 28 апреля до 21 ч. 29 апреля переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.


Астана   Экология   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы