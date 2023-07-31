Непривычную для женщин профессию освоила жительница Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актобе Ника Елюбаева занимается фрезеровкой металла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

За фрезерный станок Ника Елюбаева встала год назад. Всем тонкостям шлифовки металла научилась у отца. Мужчина всю жизнь работал токарем-фрезеровщиком. В свое время он приобрел станки и оборудовал мастерскую в гараже, а когда отца не стало, Ника решила продолжить его дело.

«Папа работал, крутилась возле папы, когда маленькая была, но прям осознанно пришла к этому, когда отца не стало. Чем заняться? Займусь этим, всё равно станки стоят. Все говорили, сдай станки на металл, зачем тебе это надо, не женская работа. Но если ты это умеешь делать, почему бы не попробовать? Попробовала, оказалось, я хорошо делаю», - рассказывает Ника Елюбаева.

Раньше Ника Елюбаева пробовала себя в модельном бизнесе и работала кинологом, но сейчас уверена, что определилась с выбором профессии. Нередко владельцы автомобилей удивляются, когда узнают, что фрезеровкой деталей занимается девушка, однако без опаски отдают их на ремонт, рассказывает Ника. Заказов много, поэтому работать часто приходится без выходных.

«Удивляются. Девушка? Точно вы? Точно вы мастер? Когда звонят, говорят, папу позови там или мужа позови. Но очень приятно, что в основном все мужчины, когда приносят, детали на ремонт, говорят, давай я тебе помогу, давай я тебе поставлю. Участвуют в работе», - отмечает девушка.

Станки, доставшиеся Нике от отца, произведены еще в советское время. Поэтому она мечтает обновить оборудование. А еще хотела бы взять на работу помощницу, чтобы обучить ее этому мастерству, но желающих, говорит девушка, пока нет.