7 Июля 2022 08:21

Непривитым от COVID-19 жителям запретят посещать места массового скопления в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти китайской столицы запретят непривитым от коронавируса жителям посещать места массового скопления людей. Данная мера вступает в силу 11 июля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно заявлению заместителя главы муниципального комитета по делам здравоохранения Ли Ан, невакцинированные от COVID-19 граждане не смогут посещать места массового скопления людей в Пекине. К таким местам относятся учебные заведения, библиотеки, музеи, кинотеатры, художественные галереи, спортивные объекты, фитнес-залы, развлекательные заведения, интернет-кафе и другие места. Чтобы посетить вышеуказанные места, жителям Пекина следует предъявлять сертификат о вакцинации.

Ограничения не будут касаться тех лиц, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья.

Вышеуказанные меры официально вводятся в действие со следующего понедельника, 11 июля.

В 22-миллионном Пекине введено более 62,5 млн доз вакцины от коронавируса. За минувшие сутки в китайской столице выявлено четыре новых случая заражения COVID-19.

Фото: english.www.gov.cn