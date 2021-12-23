Непривитых студентов и школьников не переводят на дистанционное обучение - Ержан Байтанаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах распространяют сообщение, в котором говорится, что в одном из колледжей Усть-Каменогорска всех студентов, не получивших вакцину, было решено перевести на дистанционный формат обучения. В другом похожем сообщении утверждается, что в темиртауской школе собирают данные о детях и их родителях якобы для того, чтобы в третьей четверти не пускать на уроки тех, кто не получил прививку против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Информацию прокомментировал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. Он отметил, что в постановлениях главных государственных санитарных врачей РК и ВКО требования о запрете допуска непривитых студентов в организации не предусмотрено.

«Со слов руководителя Управления образования ВКО, после выявления данного факта проведена разъяснительная работа с директором колледжа. Вследствие этого приказ по организации дистанционного обучения для непривитых студентов был отменен. На сегодняшний день данный факт является единственным среди школ и колледжей области», — пояснил Ержан Байтанаев.

Он также сообщил, что сообщения о переводе непривитых школьников на дистанционный формат обучения являются домыслами и не имеют никаких оснований.

«В постановлениях главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Карагандинской области требование о запрете допуска непривитых школьников в организации образования отсутствует. При этом, согласно пункту 5 Постановления главного государственного санитарного врача РК от 20 октября 2021 г. № 46 Управлением здравоохранения совместно с Управлением образования должен быть обеспечен предварительный сбор данных о лицах, подлежащих вакцинации против КВИ (с учетом информированного согласия), с составлением списков для расчета необходимых объемов вакцины», — сказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Таким образом, сообщения о переводе непривитых студентов и школьников на дистанционный формат обучения не являются достоверными. В постановлении главного государственного санитарного врача РК подобных требований нет.