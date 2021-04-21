Непригодные СИЗы в Алматы: Жандарбеку Бекшину ответила его заместитель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова прокомментировала информацию о «некачественных» СИЗах, которые были закуплены в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ.

Напомним, вчера заместитель председателя Специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе Рафаэль Гасанов по просьбе главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина проверил склад, где лежат костюмы и разместил видео прямого эфира в Facebook.

В ходе проверки было выявлено, что в 2020 году на 90 млн тенге бюджетных средств были закуплены 12 тысяч СИЗов. Один комплект стоит 7 500 тенге. Сейчас на складе имеется 7 028 штук.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин проверил один комплект и отметил, что костюмы не соответствуют требованиям.

На эту ситуацию отреагировала его заместитель Асель Калыкова. Она отметила, что госзакупки по СИЗам состоялись в рамках действующего законодательства РК.

«При этом в приемке поставленного товара поставщиками я участия не принимала, для этого определены должностные лица, в чьи функциональные обязанности это входит. На момент поставки товара поставщиками были предоставлены сертификаты соответствия качества и регистрационные удостоверения, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения», которое является монополистом в данной сфере, что означает, что ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» или иная другая лаборатория не имеет право проводить экспертизу СИЗов, относящихся к изделиям медицинского назначения», - пояснила она.

Кроме того, она утверждает, что переговоры с поставщиками, выигравшими государственные закупки, проводил лично Жандарбек Бекшин, а также он сам лично выбрал из нескольких видов комплектов СИЗов тот комплект СИЗов, который был поставлен в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

«Согласно СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», понятие «строительные средства индивидуальной защиты» не предусмотрено, имеется только понятие «специальная одежда». Заключение специалиста ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», на которое ссылается Ж. Бекшин, не может служить основанием или подтверждением факта некачественности поставленных в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы СИЗов, поскольку в данном заключении были применены нормативно-правовые акты, не применимые к СИЗам, относящимся к изделиям медицинского назначения. Особое внимание хотелось бы обратить и на тот факт, что ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» проводило исследования в отношении СИЗов, источник происхождения которых неизвестен, заявителем было физическое лицо, просившее провести экспертизу СИзов от химических воздействий, к которым СИЗы, закупленные департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, не имеют никакого отношения», - уточнила Асель Калыкова.

Также отмечается, что главный санврач по данному факту обращался в суд. Решениями суда, вступившими в законную силу, в удовлетворении исковых требований Ж. Бекшина было отказано в полном объеме.

«Каким образом Ж. Бекшин получил данный документ и откуда, неизвестно (в департамент данное заключение официально не поступало). Необоснованно то, что можно ссылаться на главного санврача города, поскольку идентифицировать товар, поставленный в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы и сданный на экспертизу в ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», невозможно. К заражению медицинского персонала закупленные ДСЭК города Алматы СИЗы не имеют никакого отношения по причине того, что для медицинского персонала департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы не закупал никаких СИЗов. Таким образом, все указанное имеющее свое документальное и законодательное подтверждение свидетельствует о голословности и необоснованности доводов Жандарбека Бекшина», - заключила она.