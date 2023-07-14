Неправительственные организации: на реализацию 163 проектов в ЗКО выделено 1,2 млрд тенге

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На реализацию 163 проектов в Западно-Казахстанской области из местного бюджета выделено 1,2 млрд тенге. Об этом рассказал аким ЗКО Нариман Турегалиев на XI Гражданском форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На XI Гражданском форуме аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил, что вопросы развития гражданского обшества, сплоченность общества и политика партнерства находятся под пристальным вниманием Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

По словам главы региона, основная задача – оказание всесторонней поддержки активной деятельности неправительственных организаций в области, увеличение их доли.

«Это один из важных механизмов на пути построения Справедливого Казахстана. Именно общественные организации вносят большой вклад в решение многих сложных проблем, затрагивающих все сферы жизни общества.

«Огромную значимость имеет данный форум, который в 11 раз проводится у нас в регионе. Гражданское сообщество – золотой мост между народом и властью. Они активно участвуют в решении вопросов не только на местном уровне, но и в областных центрах. В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 670 неправительственных организаций. Около ста из них работают активно в составе общественных советов, консультативно-совещательных органов. В 2023 году по Западно-Казахстанской области на реализацию 163 проектов из местного бюджета было выделено 1 млрд 227 млн тенге. В области государственный социальный заказ осуществляют 5 отраслевых управлений, акимат города Уральска и 12 районов. Министерство информации и общественного развития также назначает премии за активную деятельность неправительственных организаций, за их вклад в решение социально значимых вопросов. В прошлом году три НПО стали обладателями такой премии. В этом году два НПО стали обладателями первой премии «Тандау», которая была утверждена в этом году. За последние четыре года была высоко оценена деятельность 21 неправительственной организации. Наша область вошла в число регионов, показавших высокие результаты», - добавил Нариман Турегалиев.