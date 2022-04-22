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    12:53, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Неправильную парковку в столице будут фиксировать в автоматическом режиме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице внедряют систему, автоматически фиксирующую остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, без привлечения сотрудников полиции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил начальник управления административной полиции ДП города Нур-Султана Елжан Чупеков, с 22 апреля в столице заработала система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах без привлечения сотрудников полиции. Нарушения по стоянке автомобилей теперь будут фиксировать при помощи комплексов фотовидеофиксации «Дозор-М», которыми оборудованы спецавтомобили ТОО «Парковочное пространство Астаны».

    «Кроме того, будут фиксироваться нарушения остановки парковки на заездах. Во-вторых, будет фиксироваться остановкатранспортных средств и стоянка на пешеходных переходах, на которых есть факты наездов, в том числе, и на детей. Здесь часто не осуществляется полный контакт между пешеходом и водителем в виду того, что транспортные средства паркуются и мешают осуществлять обзор», - пояснил Елжан Чупеков в интервью журналистам.

    Выявление фактов нахождения автомобилей в неустановленном месте осуществляется с помощью системы GPS/ГЛОНАСС, которая определяет и фиксирует точное время и место транспортного средства.

    Начальник отдела управления административной полиции Бауржан Токжуманов напомнил, что за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрена ответственность по статье 597 КоАП в виде штрафов от 5 до 10 МРП.



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