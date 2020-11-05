Непотушенная сигарета стала причиной гибели мужчины в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске во время пожара погиб мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В ДЧС ВКО сообщили, что сегодня ночью в районе поселка Ахмирово по улице Коммунальная в частном двухквартирном доме произошел пожар. В помещении зальной комнаты горела мебель, обои, декоративная отделка потолка, личные вещи и бытовая техника. Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 15 кв. м.

«При разведке пожара на полу комнаты возле дивана был обнаружен обгоревший труп владельца квартиры, 1985 года рождения. Причиной пожара послужило загорание мягкой обивки дивана и одежды от непотушенной сигареты. Со слов сестры погибшего, мужчина находился в нетрезвом состоянии»,- пояснили в пресс-службе.

ДЧС ВКО напоминает: неосторожность или небрежность при курении - одна из наиболее распространенных причин пожаров.

«Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. Очень опасно курить лежа, особенно в нетрезвом состоянии. Пожар по причине курения можно назвать самой опасной разновидностью возникновения пожара, потому что в этом случае люди гибнут от угарного газа от продуктов горения, на которые упал окурок сигареты. Это опасно еще и тем, что подобный вид пожара трудно, практически невозможно предупредить. Здесь все зависит от самосознания людей. К сожалению, курильщики часто наплевательски относятся к соблюдению простейших правил пожарной безопасности, и зачастую ценой их беспечности становится их собственная жизнь», - отметили спасатели.

Фото: ДЧС ВКО