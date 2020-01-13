Непотушенная сигарета привела к гибели мужчины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области произошел еще один пожар, в котором погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Игорь Балеев рассказал, что трагедия произошла в селе Чириковка Есильского района. Пожар произошел в частном жилом доме. Огонь повредил потолок, пол, мебель. Спасатели вынесли из дома газовый баллон.

«На месте пожара обнаружен труп 74-летнего мужчины. Площадь пожара небольшая – 12 квадратных метров. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем. По предварительной информации, источником пожара стала непотушенная сигарета или спичка. Мужчина проживал один. Собственного жилья не имел. Жительница села разрешила ему пожить в принадлежащем ей пустующем доме», - рассказал И.Балеев.

Село Чириковка находится в 17 км от районного центра, где расположено пожарное подразделение. Спасатели – частые гости в частном жилом секторе. Профилактическую работу проводят в течение всего отопительного сезона. В дом, где произошел пожар, приходили в ноябре прошлого года.

Всего в этом году в регионе произошло уже 11 пожаров, в которых погибли пять человек. В том числе двое детей.