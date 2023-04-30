Непомнящий и Лижэнь в третий раз сыграли вничью на тай-брейке матча за шахматную корону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 апреля, в Астане завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. В третьей партии тай-брейка шахматисты вновь сыграли вничью — 1,5:1,5. Если четвёртая партия завершится результативно, победитель станет чемпионом мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Непомнящий играл черным фигурами, Лижэнь - белыми. Третья партия была завершена на 33-м ходу. Следующая партия тай-брейка начнётся в ближайшее время.

Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Противостояние гроссмейстеров завершится на тай-брейке, который начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.