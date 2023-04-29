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Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью

29 Апреля 2023, 22:05
Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Завершилась 14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Это последняя партия матча с классическим контролем времени. Белыми фигурами играл китайский гроссмейстер.

14-я партия могла стать решающей для определения победителя, так как счёт после 13 партий был ничейный — 6,5:6,5. Лижэнь допускал ошибки, Непомнящий никак не мог ими воспользоваться, но при этом не спешил завершать партию. В итоге гроссмейстеры всё же разошлись миром, итоговый счёт матча после 14 партий – 7:7.

Завтра, 30 апреля, противостояние Непомнящего и Лижэня продолжится на тай-брейке, который начнётся в 12:00 мск. Тай-брейк начнётся с четырёх партий с контролем времени 25+10.


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