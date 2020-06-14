Новости
Неполадки возникли в системе онлайн продажи железнодорожных билетов
14 Июня 2020 00:20
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О временных неполадках в системе продажи железнодорожных билетов сообщили в КТЖ, передает МИА «Казинформ».
Новости по теме
«В связи с техническим сбоем в период с 18:00 часов 12 июня 2020 года система продажи билетов АО «Пассажирские перевозки» вышла из строя, в связи с чем оформление проездных документов (билетов) на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и других онлайн ресурсах было временно недоступно», - говорится на сайте railways.kz.
В настоящее время процесс онлайн продажи железнодорожных билетов восстановлен. Однако, в связи с тем, что технические работы все еще продолжаются, могут возникать временные неполадки в работе системы, предупредили в компании.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Владельцев большегрузов на трассе Майкаин-Экибастуз штрафуют за перевес
- Ситуацию с завезенными из Армении автомобилями разъяснил глава Минфина
- Казахстан возобновит авиарейсы в шесть стран
- В Нур-Султане приостановлен пригородный автобус из-за закрытия железнодорожного переезда
- Как оформить возврат денег за железнодорожные билеты
- 49 автомобилей из Армении зарегистрировали в Карагандинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047