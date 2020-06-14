+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 18 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неполадки возникли в системе онлайн продажи железнодорожных билетов

14 Июня 2020 00:20
Поделиться:
Неполадки возникли в системе онлайн продажи железнодорожных билетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О временных неполадках в системе продажи железнодорожных билетов сообщили в КТЖ, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Массовых сокращений в КТЖ не планируется

«В связи с техническим сбоем в период с 18:00 часов 12 июня 2020 года система продажи билетов АО «Пассажирские перевозки» вышла из строя, в связи с чем оформление проездных документов (билетов) на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и других онлайн ресурсах было временно недоступно», - говорится на сайте railways.kz.

В настоящее время процесс онлайн продажи железнодорожных билетов восстановлен. Однако, в связи с тем, что технические работы все еще продолжаются, могут возникать временные неполадки в работе системы, предупредили в компании.




Подписывайтесь на наш канал:

#Транспорт  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив