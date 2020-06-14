Неполадки возникли в системе онлайн продажи железнодорожных билетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О временных неполадках в системе продажи железнодорожных билетов сообщили в КТЖ, передает МИА «Казинформ».

«В связи с техническим сбоем в период с 18:00 часов 12 июня 2020 года система продажи билетов АО «Пассажирские перевозки» вышла из строя, в связи с чем оформление проездных документов (билетов) на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и других онлайн ресурсах было временно недоступно», - говорится на сайте railways.kz.

В настоящее время процесс онлайн продажи железнодорожных билетов восстановлен. Однако, в связи с тем, что технические работы все еще продолжаются, могут возникать временные неполадки в работе системы, предупредили в компании.







