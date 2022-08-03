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Неполадки обнаружены в работе портала eGov.kz
3 Августа 2022 11:04

Неполадки обнаружены в работе портала eGov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты ведут работы по устранению неполадок в системе eGov.kz, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые пользователи! В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала eGov.kz , портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и государственной базы данных физических лиц. Вместе с тем, недоступно оказание услуг в ЦОНах и госуслуг в БВУ. На данный момент ведутся работы по восстановлению работ перечисленных порталов. Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время. Приносим свои извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале EGOV.KZ .


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