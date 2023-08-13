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    23:44, 12 Август 2023 | GMT +6

    Непогода в Жетысу: ведется восстановление электроснабжения села Абай

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    Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Каратальском районе области Жетысу восстановлена сеть электроснабжения в полном объеме, поврежденная в результате сильных ливней и порывистого ветра. На данный момент аварийная дежурная бригада продолжает работы по восстановлению​ нарушенного непогодой электроснабжения села Абай Елтайского сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Асета Канагатова, на высоковольтной линии 110 КВ «Талдыкорган – Уштобе» линия 102 был поврежден провод.

    «Место порыва установлено в 15.05 часов. Сразу же были начаты ремонтные работы. Жизненно важные объекты г. Уштобе временно были обеспечены бесперебойным электроснабжением через запасные линии с Кокусукого района. В ​ 19.05 часов весь Каратальский район был подключен к бесперебойному подачу электричества», - отметил А.Канагатов.

    Также в связи с погодными условиями на 35 км автодороги «Талдыкорган – Уштобе» были повреждены опоры и обрублены провода, в результате чего ​ прервано электроснабжение с. Абай. Здесь были повреждены порядка 13-ти пролетов, 7 опор. В настоящее время проводятся ремонтные работы.

    «Приблизительно электричество подадим 13 августа до 13.00 часов в с. Абай», - заверил А.Канагатов.


    Теги:
    Акимат Жетысуская область Погода Происшествия
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