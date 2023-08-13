Непогода в Жетысу: ведется восстановление электроснабжения села Абай
По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Асета Канагатова, на высоковольтной линии 110 КВ «Талдыкорган – Уштобе» линия 102 был поврежден провод.
«Место порыва установлено в 15.05 часов. Сразу же были начаты ремонтные работы. Жизненно важные объекты г. Уштобе временно были обеспечены бесперебойным электроснабжением через запасные линии с Кокусукого района. В 19.05 часов весь Каратальский район был подключен к бесперебойному подачу электричества», - отметил А.Канагатов.
Также в связи с погодными условиями на 35 км автодороги «Талдыкорган – Уштобе» были повреждены опоры и обрублены провода, в результате чего прервано электроснабжение с. Абай. Здесь были повреждены порядка 13-ти пролетов, 7 опор. В настоящее время проводятся ремонтные работы.
«Приблизительно электричество подадим 13 августа до 13.00 часов в с. Абай», - заверил А.Канагатов.