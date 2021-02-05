Непогода в ВКО: спасатели продолжают оказывать помощь застрявшим в снежном плену автомобилистам
В ведомстве сообщили, что 4 февраля на территории Восточного Казахстана отмечено ухудшение погодных условий. Метель, ветер и обильный снегопад существенно затруднили движение автотранспорта на дорогах области. Спасатели ДЧС ВКО заблаговременно предупреждали население не покидать населенные пункты.
В этот же день на трассе «Семей-Курчатов» на 19-м километре во время следования в крестьянское хозяйство четверо человек остались в снежном заносе на легковом автомобиле «ВАЗ». На помощь выдвинулись сотрудники оперативно спасательного отряда города Семея на двух единицах высокопроходимой техники.
«Прибыв на место происшествия, оказалось, что трое граждан остались в заносе, когда отправились на помощь своему товарищу, нуждавшемуся в медицинской помощи. Спасатели забрали больного, доставив его до прибывшей на встречу скорой помощи. Трое мужчин были эвакуированы до ближайшего населенного пункта», - пояснили в пресс-службе.
ДЧС ВКО напомнили населению, что необходимо заблаговременно уточнить погодные условия в мобильном приложении «Дармен», а также не покидайте населенный пункт при штормовом предупреждении и в автомобиле имейте запас продуктов, термос с горячим чаем.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО