Непогода в ВКО: 56 пассажиров автобусов разместили в спортивной школе Аягоза
В ДЧС ВКО сообщили, что 8 февраля около 20 часов поступила информация о том, что на автотрассе «Курчум- Зайсан» в 11 км от села Аманат, в снежном перемете застрял автомобиль марки «Lexus-470» с тремя пассажирами. На место происшествия выдвинулись сотрудники ПЧ-30. Однако по пути следования спасатели обнаружили еще один застрявший в снегу автомобиль «Subaru Forester» с двумя гражданами. Сотрудники извлекли два автомобиля из сугробов и сопроводили их до села Курчум.
9 февраля в 03 часа 35 минут на линию «112» поступил вызов о помощи от водителей двух автобусов, следовавших по маршруту «Семей-Маканчи». Выяснилось, что транспортные средства не могут продолжить путь из-за погодных условий и остановились в городе Аягоз. В этой связи местными исполнительными органами до открытия дороги 56 пассажиров автобусов разместили в Аягозской спортивной школе.
ДЧС ВКО напомнили, что о погодных условиях и состоянии дорог нужно заблаговременно ознакомится через мобильное приложение «Дармен». При получении информации о штормовом предупреждении ни в коем случае не покидайте населенные пункты. Не подвергайте себя опасности и соблюдайте рекомендации спасателей в зимний период.