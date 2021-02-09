Непогода в ВКО: 56 пассажиров автобусов разместили в спортивной школе Аягоза

​УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточного Казахстана продолжают оказывать помощь застрявшим в снежном плену автомобилистам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО сообщили, что 8 февраля около 20 часов поступила информация о том, что на автотрассе «Курчум- Зайсан» в 11 км от села Аманат, в снежном перемете застрял автомобиль марки «Lexus-470» с тремя пассажирами. На место происшествия выдвинулись сотрудники ПЧ-30. Однако по пути следования спасатели обнаружили​ еще один застрявший в снегу автомобиль «Subaru Forester» с двумя​ гражданами. Сотрудники извлекли два автомобиля из сугробов и сопроводили их до села Курчум.

9 февраля в​ 03 часа 35 минут на линию «112» поступил вызов о помощи от водителей двух автобусов, следовавших по маршруту «Семей-Маканчи». Выяснилось, что транспортные средства не могут продолжить путь из-за погодных условий и остановились в городе Аягоз. В этой связи местными исполнительными органами до открытия дороги 56 пассажиров автобусов разместили в Аягозской спортивной школе.

ДЧС ВКО напомнили, что о погодных условиях и состоянии дорог нужно заблаговременно ознакомится через мобильное приложение «Дармен». При получении информации о штормовом предупреждении ни в коем случае не покидайте населенные пункты. Не подвергайте себя опасности и соблюдайте рекомендации спасателей в зимний период.



