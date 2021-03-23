Непогода в столице: отменен рейс Нур-Султан – Жезказган

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Об этом сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов, передает МИА «Казинформ».

«В связи с погодными условиями отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Штормовое предупреждение действительно с 11:00 до 18:00 часов. Ожидается усиление ветра до 12 м/с с порывами до 17 м/с. В связи с метеоусловиями два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан», - рассказал Анвар Шалекенов.

Пассажиров просят узнавать дополнительную информацию в колл-центрах авиакомпаний и в справочных аэропорта, а также на официальных страницах в социальных сетях Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

«Просим всех пассажиров с пониманием отнестись, так как мы делаем всё для безопасности пассажиров», - призвали в столичном аэропорту.

