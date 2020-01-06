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Непогода в СКО: люди выезжают на трассу, невзирая на предупреждение спасателей

6 Января 2020 18:00
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Непогода в СКО: люди выезжают на трассу, невзирая на предупреждение спасателей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки из снежных заносов эвакуировали пассажирский автобус и два легковых автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В области снежным заносам подвержены 288 участков. Риск оказаться в заторе во время метели весьма велик. О непогоде жителей региона предупреждают заранее. С начала года подобные сообщения приходят чуть ли не ежедневно.

Штормовое предупреждение было объявлено и на 5 января. Тем не менее, люди выехали за пределы населенных пунктов.


По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, ночью в снежном плену оказался пассажирский автобус «Петропавловск-Костанай». Он встал с 16 пассажирами в 3 км от райцентра Сергеевки района Шал акына. Вытаскивать автобус на расчищенную дорогу пришлось с помощью «Кировца».

Почти в это же время, но уже в Тимирязевском районе, в 7 км от села Интымак, на автодороге «Дмитриевка-Жаркен», спасатели эвакуировали из снежного заноса два легковых автомобиля с пятью пассажирами.

Напомним, 6 января спасатели и полицейские извлекали из снежного плена автобус хоккеистами из Актобе.
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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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