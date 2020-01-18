Непогода в Семее: отменены занятия, закрыты трассы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за непогоды отменены занятия в школах и колледжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«По информации областного управления образования, 18 января в Семее сила ветра достигает 18 метров в секунду, в связи с чем отменены занятия у учащихся с 1 по 11 классы первой смены и у студентов 1-2 курсов колледжей», - пояснили в ДЧС ВКО.

Кроме того, по информации филиала ТОО «Казахавтодор», 18 января с 07:15 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ» для всех видов автотранспорта.

В ДЧС также добавили, что с 09:00 часов из-за отсутствия видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автотрассы областного значения «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» (23-60 км).







