Непогода в Павлодаре: затопление улиц и отключение света

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре не работают 5 светофоров, коммунальщики и техника вывозят упавшие деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, по причине неблагоприятных погодных условий в настоящее время в городе Павлодаре не работают 5 светофорных объектов. Устранением повреждений занимаются 2 бригады», - сообщили журналистам в пресс-службе акима города Павлодар.

Работы по вывозу упавших деревьев осуществляют 3 бригады рабочих и 3 единицы специализированной техники. На откачке дождевых вод по городу задействовано более 10 единиц спецтехники, добавили в администрации.

«Кроме того, на текущий момент без электроснабжения находятся 5 237 потребителей из них: физические лица – 4 986, юридические лица – 251», - уточнил акимат Павлодара.

Отключены 19 Северная городская (район улиц Н. Назарбаева - Лермонтова - Бухар жырау - Торайгырова), 3 Южная городская (район улиц Ворушина - Циолковского), 20 Центральная городская (район улиц Катаева - Ак. Чокина - Н. Назарбаева - Толстого), 32 Центральная городская (район улиц Толстого – Малая объездная), 110 Западная городская (район п. Радиозавод).

На устранение этих повреждений на территории города и пригорода задействовано 19 человек и 5 единиц специализированной техники. На сетях теплоснабжения и водоснабжения повреждений не выявлено. ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодар-Водоканал» функционируют в штатном режиме, уточнил источник.

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