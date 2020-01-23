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Непогода в Нур-Султане: закрыты все трассы

23 Января 2020 14:43
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Непогода в Нур-Султане: закрыты все трассы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с метелью и плохой видимостью департамент по чрезвычайным ситуациям столицы информирует граждан, что сегодня все трассы, кроме направления Нур-Султан – Коргалжын, закрыты. Также отменены занятия для учащихся школ первой смены и студентов колледжей 1-2 курсов, передает официальный сайт акимата.

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Столичные спасатели выезжают на подмогу гражданам, которые остались в снежном плену на различных дорогах. С начала зимнего сезона из снежных заносов было спасены 62 человека.

На 23 января по данным Казгидромета в Нур-Султане – снег, метель и гололед. Ветер юго-западный, ночью возможны порывы до 23 м/с.

Нынешняя зима выдалась весьма обильной на осадки. Так, в ноябре прошлого года количество выпавших осадков составило 47 мм, при месячной норме 28 мм. В декабре выпало 39 мм, при месячной норме 22 мм. На 23 января выпало 37 мм осадков при месячной норме 16 мм. Таким образом, количество осадков в эти месяцы в два раза превысили месячные нормы.

Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Информация о закрытии трасс службой 112 отправляется посредством сообщений, в приложении «Smart Astana», в социальных сетях. Можно еще скачать бесплатное приложение «Дармен», в котором есть мгновенное оповещение об открытии и закрытии дорог.

В связи с резким ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства рекомендуется сократить рабочий день.

Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.

Жителям и гостям столицы необходимо быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, на улице держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов. Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт, строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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