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Непогода  в Нур-Султане: сократить рабочий день для жителей рекомендуют в ДЧС

23 Января 2020 14:58
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Непогода  в Нур-Султане: сократить рабочий день для жителей рекомендуют в ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДЧС города Нур-Султана рекомендует сократить рабочий день для жителей в связи с ухудшением погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Населению рекомендовано: не выезжать за пределы города, сократить рабочий день для работников на усмотрение руководителей. Руководителям строительных площадок - приостановить высотные работы. Ограничить передвижение граждан и автотранспорт внутри города без острой необходимости», - сказал начальник департамента по ЧС города Нур-Султана Бауыржан Сыздыков в ходе совещания с участием акима Алтая Кульгинова.

По его информации, с 8 часов утра создан оперативный штаб в департаменте и в четырех районах города для координации деятельности аварийно-спасательных и неотложных работ.

«Дежурную службу департамента перевели на усиленный вариант несения службы, а также введен план взаимодействия с департаментом ЧС Акмолинской области по трем районам», - проинформировал Б. Сыздыков.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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