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Непогода в Нур-Султане: сократить рабочий день для жителей рекомендуют в ДЧС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДЧС города Нур-Султана рекомендует сократить рабочий день для жителей в связи с ухудшением погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Населению рекомендовано: не выезжать за пределы города, сократить рабочий день для работников на усмотрение руководителей. Руководителям строительных площадок - приостановить высотные работы. Ограничить передвижение граждан и автотранспорт внутри города без острой необходимости», - сказал начальник департамента по ЧС города Нур-Султана Бауыржан Сыздыков в ходе совещания с участием акима Алтая Кульгинова.
По его информации, с 8 часов утра создан оперативный штаб в департаменте и в четырех районах города для координации деятельности аварийно-спасательных и неотложных работ.
«Дежурную службу департамента перевели на усиленный вариант несения службы, а также введен план взаимодействия с департаментом ЧС Акмолинской области по трем районам», - проинформировал Б. Сыздыков.
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