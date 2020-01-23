Непогода в Нур-Султане: сократить рабочий день для жителей рекомендуют в ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДЧС города Нур-Султана рекомендует сократить рабочий день для жителей в связи с ухудшением погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Населению рекомендовано: не выезжать за пределы города, сократить рабочий день для работников на усмотрение руководителей. Руководителям строительных площадок - приостановить высотные работы. Ограничить передвижение граждан и автотранспорт внутри города без острой необходимости», - сказал начальник департамента по ЧС города Нур-Султана Бауыржан Сыздыков в ходе совещания с участием акима Алтая Кульгинова.

По его информации, с 8 часов утра создан оперативный штаб в департаменте и в четырех районах города для координации деятельности аварийно-спасательных и неотложных работ.

«Дежурную службу департамента перевели на усиленный вариант несения службы, а также введен план взаимодействия с департаментом ЧС Акмолинской области по трем районам», - проинформировал Б. Сыздыков.