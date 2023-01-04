Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Непогода в Казахстане: 725 человек спасены за сутки

4 Января 2023, 23:23
Непогода в Казахстане: 725 человек спасены за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 725 человек спасли за сутки на дорогах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«4 января из-за плохой погоды временно закрыты 65 участков автодорог. Из них 35 республиканского (Астана, Алматинская, ВКО - 2; Абайская и Павлодарская - 5; Акмолинская - 3, Жетысуская - 4, Карагандинская - 9; Костанайская, Улытауская и Жамбылская - 1) и 30 областного значения (Абайская - 8, Акмолинская - 9, BKO - 4, Жамбылская - 2; Жетысуская и Туркестанская по 5; Павлодарская - 11). Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах. Аналогичные штабы действуют в Абайской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской областях. На блокпостах скопилось 1290 авто», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram­-канале POLISIA.KZ.

Как отмечается, за сутки спасены 725 человек, в т.ч. 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники.

Для эвакуации подготовлены 769 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации.

В пунктах временного обогрева находятся 202 человека.

В целях предупреждения на аварийно-спасательных работах задействованы 4163 человека и 1343 единицы техники (МЧС 307/93, МВД 192/77, МИО-2886/707, дорожные службы - 778/466).

Фото: POLISIA.KZ.

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
Теги:
Читайте также
Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена в Карагандинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее
Завершилась эвакуация водителей и автотехники из снежного заноса на Бортогайском водохранилище
В Актобе не хватает техники для очистки снега
Более 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские
В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла
Новости партнеров
Популярное
1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования

Лента новостей