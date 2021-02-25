Непогода в Атырауской области: отменить занятия в школах рекомендовало управление образования

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауcкой области отменили занятия для учащихся 1-11 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление образования области разослало по школам, в которых учащиеся занимаются офлайн, рекомендацию отменить 25 февраля занятия в 1-11 классах. Связано это с резким понижением температуры воздуха до минус 29 градусов, усилением ветра.

Напомним, 24 февраля в Атырауской области отменили занятия для учащихся 1-5 классов.

Как ранее сообщалось, в связи с непогодой в Атырау резко увеличилось число травмированных людей.