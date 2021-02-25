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    06:00, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Непогода в Атырауской области: отменить занятия в школах рекомендовало управление образования

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауcкой области отменили занятия для учащихся 1-11 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Управление образования области разослало по школам, в которых учащиеся занимаются офлайн, рекомендацию отменить 25 февраля занятия в 1-11 классах. Связано это с резким понижением температуры воздуха до минус 29 градусов, усилением ветра.

    Напомним, 24 февраля в Атырауской области отменили занятия для учащихся 1-5 классов.

    Как ранее сообщалось, в связи с непогодой в Атырау резко увеличилось число травмированных людей.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Образование Акимат Общество Безопасность
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