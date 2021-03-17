Непогода в Атырау: занятия для школьников перевели на дистанционный формат

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 18 марта из-за погоды отменены все офлайн-занятия в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся переводят на дистанционный формат», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

По данным филиала РГП «Казгидромет» с 20.00 часов 17 марта до 20.00 часов 18 марта на территории Атырауской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Как ранее сообщалось , Атыраускую область накрыла пыльная буря.



