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Непогода в Атырау: занятия для школьников перевели на дистанционный формат

17 Марта 2021 21:56
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Непогода в Атырау: занятия для школьников перевели на дистанционный формат

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 18 марта из-за погоды отменены все офлайн-занятия в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся переводят на дистанционный формат», - сообщили в пресс-службе областного управления образования.

По данным филиала РГП «Казгидромет» с 20.00 часов 17 марта до 20.00 часов 18 марта на территории Атырауской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Как ранее сообщалось , Атыраускую область накрыла пыльная буря.



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#Атырауская область   #Образование   #Погода  
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