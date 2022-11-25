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Непогода в Астане: кружки, секции и факультативы переведут в дистанционный формат

25 Ноября 2022, 22:15
Непогода в Астане: кружки, секции и факультативы переведут в дистанционный формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 26 ноября, в связи с ухудшением погодных условий дополнительные занятия (кружки, секции) и факультативы будут проводиться в дистанционном формате. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109», передает МИА «Казинформ».

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», 26 и 27 ноября в Астане ожидается понижение температуры воздуха днем до 22-24 мороза, ночью – до 30-32 градусов ниже нуля.

Как сообщалось ранее, астанчан просят воздержаться от поездок за город.


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