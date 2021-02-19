Непогода в Акмолинской области: ветром сорвало кровлю еще с одного здания
В Жаркаинском районе также сорвало кровлю дома культуры.
«Сегодня, 18 февраля, в 18:20 в селе Костычево под воздействием порывистого ветра произошел срыв кровли на здании Костычевского сельского дома культуры. Площадь сорванной кровли - 380 кв.м. Год постройки здания - 1976, последний капитальный ремонт кровли проведен в 2019 году», - рассказали в ведомстве.
Между тем, как добавили спасатели, на трассах Акмолинской области ведутся аварийно-спасательные работы. Эвакуировано уже 15 человек, работы продолжаются.
Напомним, до этого сильный ураганный ветер снес кровлю районного дома культуры в Жаксынском районе Акмолинской области.
Полицейские и спасатели призвали жителей региона воздержаться от поездок.
Ранее, 17 февраля, акмолинцев предупредили об ухудшении погодных условий.