Непогода в Акмолинской области: ветром сорвало кровлю  еще с одного здания

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Районный дом культуры села Костычева также лишился кровли из-за непогоды в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В Жаркаинском районе также сорвало кровлю дома культуры.

«Сегодня, 18 февраля, в 18:20 в селе Костычево под воздействием порывистого ветра произошел срыв кровли на здании Костычевского сельского дома культуры. Площадь сорванной кровли - 380 кв.м. Год постройки здания - 1976, последний капитальный ремонт кровли проведен в 2019 году», - рассказали в ведомстве.

Между тем, как добавили спасатели, на трассах Акмолинской области ведутся аварийно-спасательные работы. Эвакуировано уже 15 человек, работы продолжаются.

Напомним, до этого сильный ураганный ветер снес кровлю районного дома культуры в Жаксынском районе Акмолинской области.

Полицейские и спасатели призвали жителей региона воздержаться от поездок.

Ранее, 17 февраля, акмолинцев предупредили об ухудшении погодных условий.