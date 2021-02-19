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    20:26, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Непогода в Акмолинской области: ветром сорвало кровлю  еще с одного здания

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Районный дом культуры села Костычева также лишился кровли из-за непогоды в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    В Жаркаинском районе также сорвало кровлю дома культуры.

    «Сегодня, 18 февраля, в 18:20 в селе Костычево под воздействием порывистого ветра произошел срыв кровли на здании Костычевского сельского дома культуры. Площадь сорванной кровли - 380 кв.м. Год постройки здания - 1976, последний капитальный ремонт кровли проведен в 2019 году», - рассказали в ведомстве.


    Между тем, как добавили спасатели, на трассах Акмолинской области ведутся аварийно-спасательные работы. Эвакуировано уже 15 человек, работы продолжаются.

    Напомним, до этого сильный ураганный ветер снес кровлю районного дома культуры в Жаксынском районе Акмолинской области.


    Полицейские и спасатели призвали жителей региона воздержаться от поездок.

    Ранее, 17 февраля, акмолинцев предупредили об ухудшении погодных условий.


    Теги:
    Погода Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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