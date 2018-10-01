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Непогода сохранится в Казахстане 16-18 октября

15 Октября 2018 11:33 188
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Непогода сохранится в Казахстане 16-18 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток изменений в погоде на территории Казахстана не предвидится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Страна по-прежнему будет находиться в зоне холодных атмосферных фронтов, один за другим смещающихся с районов Урала. Поэтому в большинстве областей республики ожидаются осадки, дождь, снег, в горах юга и местами на юго-востоке сильные осадки, гололёд и туманы. Ночная температура воздуха - от 0 до минус 8°С, дневная 0,...+8, в южных областях +2...+13, что ниже климатической нормы на 3...6°С», - сообщили в Казгидромете.

 

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Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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