Непогода сохранится в Казахстане 16-18 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток изменений в погоде на территории Казахстана не предвидится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Страна по-прежнему будет находиться в зоне холодных атмосферных фронтов, один за другим смещающихся с районов Урала. Поэтому в большинстве областей республики ожидаются осадки, дождь, снег, в горах юга и местами на юго-востоке сильные осадки, гололёд и туманы. Ночная температура воздуха - от 0 до минус 8°С, дневная 0,...+8, в южных областях +2...+13, что ниже климатической нормы на 3...6°С», - сообщили в Казгидромете.