Непогода сохранится в Карагандинской области 12 – 15 марта
По данным филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской области, 12 марта ночью ожидается местами снег, низовая метель (преимущественно на севере области). Местами - туман (преимущественно на юге области). Ветер юго-западный 9-14, на севере и западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, на западе области 23-28 мороза, на юге области 5-10 мороза, днем 10-15, на северо-западе области 18, на юге области 5 мороза.
13 марта на юго-востоке области снег, низовая метель. Местами - туман (преимущественно в центре области). Ветер западный 9-14 м/с, на юге области 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 22-27, на западе области 30, на юго-востоке области 10-15 мороза, днем 15-20, на западе области 23, на юго-востоке области 3-8 мороза.
14 марта на юго-востоке области снег, низовая метель. Местами - туман (преимущественно в центре области). Ветер северо-восточный 9-14, на юго-востоке 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 25-30, на востоке области 22, на юго-востоке области 13-18, днем 10-15, на юго-востоке области 3 мороза.
15 марта местами снег, низовая метель (преимущественно в центре, севере и востоке области), туман (преимущественно на юге и востоке области). Ветер юго-западный, западный 9-14, на западе и севере области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на севере и востоке области 20-25 мороза, днем 5-10, на севере и востоке области 13 мороза.
ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды, особенно с маленькими детьми. Одеваться соответственно изменениям погоды.
Водителям рекомендуется тщательно проверять исправность автомобилей, особенно на дизельном топливе и следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах.
Особое внимание просят уделить правилам эксплуатации отопительного оборудования и электроприборов: не перекаливайте печи и не перегружайте электросистему.
О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам: 112 или 8 (7212) 43-36-36, 43-37-37.