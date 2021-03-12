Непогода сохранится в Карагандинской области 12 – 15 марта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Филиал РГП «Казгидромет»» по Карагандинской области предупреждает о том, что 12, 13, 14, 15 марта ожидаются метель и сильные морозы. В связи с чем, спасатели просят жителей и гостей региона воздержаться от поездок на дальние расстояния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской области, 12 марта ночью ожидается местами снег, низовая метель (преимущественно на севере области). Местами - туман (преимущественно на юге области). Ветер юго-западный 9-14, на севере и западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, на западе области 23-28 мороза, на юге области 5-10 мороза, днем 10-15, на северо-западе области 18, на юге области 5 мороза.

13 марта на юго-востоке области снег, низовая метель. Местами - туман (преимущественно в центре области). Ветер западный 9-14 м/с, на юге области 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 22-27, на западе области 30, на юго-востоке области 10-15 мороза, днем 15-20, на западе области 23, на юго-востоке области 3-8 мороза.

14 марта на юго-востоке области снег, низовая метель. Местами - туман (преимущественно в центре области). Ветер северо-восточный 9-14, на юго-востоке 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 25-30, на востоке области 22, на юго-востоке области 13-18, днем 10-15, на юго-востоке области 3 мороза.

15 марта местами снег, низовая метель (преимущественно в центре, севере и востоке области), туман (преимущественно на юге и востоке области). Ветер юго-западный, западный 9-14, на западе и севере области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на севере и востоке области 20-25 мороза, днем 5-10, на севере и востоке области 13 мороза.

ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды, особенно с маленькими детьми. Одеваться соответственно изменениям погоды.

Водителям рекомендуется тщательно проверять исправность автомобилей, особенно на дизельном топливе и следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах.

Особое внимание просят уделить правилам эксплуатации отопительного оборудования и электроприборов: не перекаливайте печи и не перегружайте электросистему.

О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам: 112 или 8 (7212) 43-36-36, 43-37-37.