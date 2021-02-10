Непогода: полиция Алматы обратилась к автомобилистам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские призвали автовладельцев из-за ухудшения погоды быть внимательнее на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со значительным ухудшением погодных условий, обусловленных выпадением снега после дождя, полиция Алматы призывает участников дорожного движения к предельной внимательности и осторожности. Особенно это касается автолюбителей, поскольку они управляют средством повышенной опасности. Очень важно в такое сложное время повысить дисциплину на дороге, быть внимательным, осторожным и проявлять друг к другу уважение. Строгое и неукоснительное соблюдение ПДД послужит гарантом Вашей безопасности и Ваших близких», - обратились в полиции.

В департаменте полиции мегаполиса также отметили, что для оказания содействия городским коммунальным службам на линию выехали дополнительные наряды патрульной полиции.