Непогода отступает: в Казахстане открылось движение на 21 участке автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана открылось движение на 21 участке автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение НК «КазАвтоЖол» в Telegram.

Открыто движение на следующих участках:

1. Щучинск-Зеренда км. 0-80,

2. Семей-Кайнар, км 8-88 (Семей-Кайнар)

3. Семей-гр.РФ» км. 3-113, уч. г.Семей -гр.РФ.

4. Таскескен-Бахты-гр.КНР» км. 0-75, уч. с.Таскескен-с.Урджар.

5. Омск-Майкапчагай» км. 756-906 уч. г.Семей-с.Калбатау.

6. Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау – пов. п.Касым-Кайсенова

7. Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.

8. Кызылорда-Павлодар км. 748-906, Атасу-Топар

9. Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615, уч. г.Ушарал-ВКО

10. Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км. 6-66, уч. с.Ушаново-пов на г.Серебрянск.

11. Алматы-Усть-Каменогорск» км. 615-967, уч. гр.Алматинской обл.-с.Калбатау.

12. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17-63, г.Караганда–п.Ботакара.

13. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 63-217, Ботакара-Каркаралы

14. Кызылорда-Павлодар км. 216-752, уч. гр. Кызылординской обл.-п.Жезказган

15. Екатеренбург-Алматы км. 1610-1854 уч. г.Аксу-Аюлы-г.Балхаш

16. Кызылорда-Павлодар км. 12-216, г.Кызылорда-гр.Карагандинской обл.

17. Ленинский-Иртышск-Руская Поляна км. 0-263, п. Ленинский-гр.РФ.

18. Омск-Майкапчагай км. 525-587, Акку-ВКО

19. Павлодар-Щербакты км. 0-112, г.Павлодар-гр.РФ

20. Кызылорда-Павлодар» км. 1251-1367, уч. г.Экибастуз- п.Ленинский.

21. Ленинский-Аксу-Большой Акжар-Курчатов» км. 34-220, уч. г.Аксу- гр. ВКО



