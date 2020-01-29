Непогода отступает: в Казахстане открылось движение на 21 участке автодорог
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана открылось движение на 21 участке автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение НК «КазАвтоЖол» в Telegram.
Открыто движение на следующих участках:
1. Щучинск-Зеренда км. 0-80,
2. Семей-Кайнар, км 8-88 (Семей-Кайнар)
3. Семей-гр.РФ» км. 3-113, уч. г.Семей -гр.РФ.
4. Таскескен-Бахты-гр.КНР» км. 0-75, уч. с.Таскескен-с.Урджар.
5. Омск-Майкапчагай» км. 756-906 уч. г.Семей-с.Калбатау.
6. Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау – пов. п.Касым-Кайсенова
7. Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.
8. Кызылорда-Павлодар км. 748-906, Атасу-Топар
9. Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615, уч. г.Ушарал-ВКО
10. Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км. 6-66, уч. с.Ушаново-пов на г.Серебрянск.
11. Алматы-Усть-Каменогорск» км. 615-967, уч. гр.Алматинской обл.-с.Калбатау.
12. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17-63, г.Караганда–п.Ботакара.
13. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 63-217, Ботакара-Каркаралы
14. Кызылорда-Павлодар км. 216-752, уч. гр. Кызылординской обл.-п.Жезказган
15. Екатеренбург-Алматы км. 1610-1854 уч. г.Аксу-Аюлы-г.Балхаш
16. Кызылорда-Павлодар км. 12-216, г.Кызылорда-гр.Карагандинской обл.
17. Ленинский-Иртышск-Руская Поляна км. 0-263, п. Ленинский-гр.РФ.
18. Омск-Майкапчагай км. 525-587, Акку-ВКО
19. Павлодар-Щербакты км. 0-112, г.Павлодар-гр.РФ
20. Кызылорда-Павлодар» км. 1251-1367, уч. г.Экибастуз- п.Ленинский.
21. Ленинский-Аксу-Большой Акжар-Курчатов» км. 34-220, уч. г.Аксу- гр. ВКО
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