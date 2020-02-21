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Непогода: движение автотранспорта ограничено в шести регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в шести областях на девяти участках протяженностью 1019 километра. Это 4% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Перечень закрытых участков автодорог:
Екатеринбург - Алматы км. 856-917, граница СКО - с. Жаксы;
Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты км 16-235, Нур-Султан–Шидерты;
Щучинск - Зеренда км 0-80, Щучинск – Зеренда;
Екатеринбург - Алматы км 1006-1247, Атбасар - Нур-Султан;
Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ км 105-123, Шемонаиха – граница РФ;
Кызылорда - Павлодар км 1066- 1135, п. Молодежный – граница Павлодарской обл.;
Калкаман – Баянауыл – Умиткер - Керней км 231-324, с. Ботакара – граница Павлодарской обл.;
Екатеринбург - Алматы км 686-729, п. Сарыколь – граница СКО;
Екатеринбург - Алматы км 729-856, граница Костанайской обл. - граница Акмолинской обл.
По всей республике работает 790 единиц техники.
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