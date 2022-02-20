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Непобежденный супертяж из Казахстана отправил украинца в тяжелый нокаут
20 Февраля 2022 02:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Он выступил на вечере бокса в Алматы, где сразился с украинцем Семеном Пахомовым (2-16, 2 КО). Этот поединок в супертяжелом весе был запланирован на шесть раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: в третьем раунде Аманжолов провел быструю комбинацию, которую завершил хлестким ударом по печени — Пахомов оказался в тяжелом нокауте и долгое время не мог подняться.
Таким образом, Нурсултан Аманжолов одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Семен Пахомов потерпел уже 17-е поражение.
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