Непобежденный супертяж из Казахстана отправил украинца в тяжелый нокаут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Алматы, где сразился с украинцем Семеном Пахомовым (2-16, 2 КО). Этот поединок в супертяжелом весе был запланирован на шесть раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: в третьем раунде Аманжолов провел быструю комбинацию, которую завершил хлестким ударом по печени — Пахомов оказался в тяжелом нокауте и долгое время не мог подняться.

Таким образом, Нурсултан Аманжолов одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Семен Пахомов потерпел уже 17-е поражение.



