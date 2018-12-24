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Непобежденный полусредневес пригрозил Головкину
24 Декабря 2018 00:02 49
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский боксер Эррол Спенс считает, что ему по силам победить казахстанца Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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«GGG? Я побью GGG! Нет, правда, парни, мне действительно нравится этот бой!» - заявил Спенс.
Эррол Спенс (24-0, 21 КО) - чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF. Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) до недавнего времени был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO.
Возвращение Головкина на ринг ожидается весной 2019 года. Его соперник пока неизвестен. Напомним, свой последний бой Геннадий провел в сентябре - он проиграл решением большинства голосов судей мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (51-1-2, 34 КО).
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