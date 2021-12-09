Непобежденный казахстанский тяжеловес провел дуэль взглядов с россиянином
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (10-0, 7 КО) разместил фото дуэли взглядов с россиянином Евгением Тищенко (9-1, 6 КО) и выступил с предложением провести их очный поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкоц на Sports.kz.
«Друзья, а вы хотите этого события?» — обратился к своим подписчикам в Instagram Балоев.
Не так давно казахстанец объявил о прекращении сотрудничества с казахстанским филиалом известной менеджмент-компанией MTK Global и сообщил о своем скором возвращении.
Предыдущий бой Балоева прошел в августе прошлого года в Алматы, в том бою он единогласным решением судей одержал победу над белорусом Юрием Быховцевым (10-21-3, 5 КО).
Напомним, что Тищенко встречался в финале Олимпиады-2016 с казахстанцем Василием Левитом и одержал спорную победу решением судей.
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