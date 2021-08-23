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Непобежденный казахстанский супертяж взлетел в мировом рейтинге после 15 нокаута в 16 боях

23 Августа 2021 21:55
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Непобежденный казахстанский супертяж взлетел в мировом рейтинге после 15 нокаута в 16 боях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) улучшил положение в рейтинге авторитетного сайта Boxrec.com после победы над американцем Джоуи Давейко (21-9-4, 12 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Кособуцкий нокаутировал Давейко уже во втором раунде и успешно защитил титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBA International. Эта победа позволила казахстанцу подняться в рейтинге BoxRec в хэвивейте на десять позиций — с 45-го места на 35-е.
Добавим, что для Жана Кособуцкого это была первая защита пояса WBA International. Ранее он также владел второстепенным поясом другой боксерской организации — IBO (IBO Inter-Continental).





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