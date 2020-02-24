-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
Непобежденный казахстанский супертяж узнал дату следующего боя
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, когда проведет свой следующий бой казахстанский боксер Жан Кособуцкий (12-0, 11 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
31-летний супертяж вернется на ринг шестого марта и выступит в рамках вечера бокса в Дубае (ОАЭ). Его соперник пока не объявлен.
Напомним, недавно Кособуцкий сменил промоутера, подписав контракт с компанией Universum Box-Promotion, клиентом которой ранее был его именитый соотечественник Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО).
Свой последний бой Жан Кособуцкий провел девятого ноября: в Гамбурге (Германия) он уже в первом раунде нокаутировал небитого хорватского боксера Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона IBO Inter-Continental в супертяжелом весе.
- Финансирование физкультуры и спорта в стране составляет лишь 1,4% от ВВП - Гульшара Абдыкаликова
- Казахстанцы завоевали «серебро» соревнований Qatar Open по стендовой стрельбе
- Треть казахстанцев регулярно занимается спортом
- Сколько физкультурно-оздоровительных комплексов построят в 2020 году
- Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев озвучил сроки возвращения на ринг
- Спортивные площадки должны быть доступны для всего населения – Гульмира Исимбаева
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана