Непобежденный казахстанский супертяж узнал дату следующего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, когда проведет свой следующий бой казахстанский боксер Жан Кособуцкий (12-0, 11 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

31-летний супертяж вернется на ринг шестого марта и выступит в рамках вечера бокса в Дубае (ОАЭ). Его соперник пока не объявлен.

Напомним, недавно Кособуцкий сменил промоутера, подписав контракт с компанией Universum Box-Promotion, клиентом которой ранее был его именитый соотечественник Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО).

Свой последний бой Жан Кособуцкий провел девятого ноября: в Гамбурге (Германия) он уже в первом раунде нокаутировал небитого хорватского боксера Агрона Смакичи (15-1, 13 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона IBO Inter-Continental в супертяжелом весе.





