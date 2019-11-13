Новости
Непобежденный казахстанский супертяж узнал дату следующего боя в профи
13 Ноября 2019 20:51
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер супертяжелого веса Изим Избаки (3-0, 2 КО) планирует выйти на ринг в начале следующего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеМы готовы к чемпионским боям - Жанибек Алимханулы Жанибек Алимханулы нокаутировал соперника с 24 победами Мадияр Ашкеев прошел взвешивание перед боем против аргентинца с 43 победами
По информации BoxRec.com, возвращение Изима намечено на 17 января в Детройте, штат Мичиган, США. Точное место проведения и имя соперника пока неизвестны.
Свой предыдущий поединок Избаки провел во Флинте, штат Мичиган 5 октября. Он техническим нокаутом в первом раунде взял верх над местным спортсменом Троем Олбрингом (0-3).
Дебют 24-летнего казахстанца в профи состоялся в ноябре 2018 года. Его промоутером является американец Дмитрий Салита.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Мужская команда Казахстана по современному пятиборью стала третьей на ЧА
- Казахстан завоевал еще две лицензии на Олимпийские игры в Токио
- Казахстанские теннисисты примут участие в Кубке Дэвиса
- Бердибек Сапарбаев и Алтай Кульгинов посетили Паралимпийский тренировочный центр
- Денис Тен и Анатолий Храпатый вошли в 50-ку деятелей, внесших вклад в развитие Казахстана
- Открытие спартакиады«ALTYN KÚZ – 2019» состоялось в Арыси
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047