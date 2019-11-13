Непобежденный казахстанский супертяж узнал дату следующего боя в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер супертяжелого веса Изим Избаки (3-0, 2 КО) планирует выйти на ринг в начале следующего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Изима намечено на 17 января в Детройте, штат Мичиган, США. Точное место проведения и имя соперника пока неизвестны.

Свой предыдущий поединок Избаки провел во Флинте, штат Мичиган 5 октября. Он техническим нокаутом в первом раунде взял верх над местным спортсменом Троем Олбрингом (0-3).

Дебют 24-летнего казахстанца в профи состоялся в ноябре 2018 года. Его промоутером является американец Дмитрий Салита.