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Непобежденный казахстанский супертяж провел дуэль взглядов перед боем за титул WBC в Германии

5 Ноября 2022, 03:00
Непобежденный казахстанский супертяж провел дуэль взглядов перед боем за титул WBC в Германии
5 Ноября 2022, 03:00

Непобежденный казахстанский супертяж провел дуэль взглядов перед боем за титул WBC в Германии

ОБЕРХАУЗЕН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) прошел взвешивание и дуэль взглядов перед боем с представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-0, 14 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой состоится 5 ноября в немецком Оберхаузене. На кону поединка будет стоять титул чемпиона WBC International в супертяжелой весовой категории, который принадлежит казахстанцу.

Накануне боя спортсмены сделали вес и встретились лицом к лицу на дуэли взглядов. Встреча бойцов прошла в уважительной атмосфере, Кособуцкий даже позволил себе по-дружески толкнуть соперника.


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