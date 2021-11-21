+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC

21 Ноября 2021 08:21
Поделиться:
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) выступил на вечере бокса в Гамбурге (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO
Казахский боец сотворил сенсацию в UFC Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице

Там он сразился с непобежденным доминиканцем Алексисом Гарсией (11-0, 7 КО). Бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Кособуцкий победил техническим нокаутом в пятом раунде, при этом в четвертом отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Жан Кособуцкий одержал 17-ю победу в своей профессиональной карьере и завоевал вакантный титул чемпиона WBC International Silver в хэвивейте. Алексис Гарсия потерпел первое поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее Кособуцкий выигрывал чемпионские пояса и других боксерских организаций — IBO Inter-Continental и WBA International.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Видео   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO
Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
Команда Казахстана по футболу поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА
Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице
Популярное
1 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
2 Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
3 «Кредитного» мошенника задержали в Алматы
4 Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
5 KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
6 Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Читайте также
Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице
Теннисист Тимофей Скатов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Бразилии
32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
Тамара Дуйсенова встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив