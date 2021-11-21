Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) выступил на вечере бокса в Гамбурге (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Там он сразился с непобежденным доминиканцем Алексисом Гарсией (11-0, 7 КО). Бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Кособуцкий победил техническим нокаутом в пятом раунде, при этом в четвертом отправил соперника в нокдаун.
Таким образом, Жан Кособуцкий одержал 17-ю победу в своей профессиональной карьере и завоевал вакантный титул чемпиона WBC International Silver в хэвивейте. Алексис Гарсия потерпел первое поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее Кособуцкий выигрывал чемпионские пояса и других боксерских организаций — IBO Inter-Continental и WBA International.
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