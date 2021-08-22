Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона WBA

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) выступил на вечере бокса в Гамбурге (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Непобежденный казахстанский супертяж провел защиту пояса чемпиона WBA International в хэвивейте в бою против американца Джоуи Давейко (21-8-4, 12 КО) по прозвищу «Танк». Бой в супертяжелом весе был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Кособуцкий победил нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Жан Кособуцкий одержал шестнадцатую победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил второстепенный титул WBA. Джоуи Давейко потерпел девятое поражение на профи-ринге.





