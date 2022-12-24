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Непобежденный казахстанский нокаутер вернулся досрочной победой после двухлетнего простоя

24 Декабря 2022, 22:23
Непобежденный казахстанский нокаутер вернулся досрочной победой после двухлетнего простоя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Аблайхан Хусаинов (11-0, 8 КО) выступил на вечере бокса в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с таджикистанцем Бахтоваром Сагизовым (0-3). Этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на шесть раундов. Он закончился победой Хусаинова, его соперник не вышел на третий раунд.

Таким образом, Аблайхан Хусаинов одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере, а Бахтовар Сагизов потерпел четвертое поражение подряд. Хусаинов не выходил на ринг с февраля 2020 года. Изначально планировалось, что Аблайхан выступит на вечере бокса в Астане 16 декабря, однако шоу было перенесено на более поздний срок.

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