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    20:39, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Непобежденный казахстанский нокаутер получил соперника на следующий бой

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полулегкого веса Айдос Медет (10-0, 7 КО) узнал соперника по своему 11-му бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Медет станет одним из участников вечера бокса в Алматы от Tukeshov Boxing Promotions 19 ноября. По информации BoxRec.com, в качестве его оппонента выступит таджикистанец Зиёвуддин Бахриддини (0-1). Формат поединка — восемь раундов.

    В своем последнем на сегодняшний день бою, который состоялся в Алматы 25 марта, Айдос Медет встречался с другим представителем Таджикистана Шухратом Мирбобоевым (0-1) и одержал победу техническим нокаутом.


    Фото: sports.kz


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