Непобежденный казахстанский нокаутер получил соперника на следующий бой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полулегкого веса Айдос Медет (10-0, 7 КО) узнал соперника по своему 11-му бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Медет станет одним из участников вечера бокса в Алматы от Tukeshov Boxing Promotions 19 ноября. По информации BoxRec.com, в качестве его оппонента выступит таджикистанец Зиёвуддин Бахриддини (0-1). Формат поединка — восемь раундов.

В своем последнем на сегодняшний день бою, который состоялся в Алматы 25 марта, Айдос Медет встречался с другим представителем Таджикистана Шухратом Мирбобоевым (0-1) и одержал победу техническим нокаутом.

Фото: sports.kz