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Непобежденный казахстанский нокаутер готовится к возвращению на ринг
18 Октября 2019 10:21
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КАЛИФОРНИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер легкого веса Аблайхан Хусаинов (10-0, 7 КО) продолжает тренировки в Калифорнии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Аблайхан занимается под руководством известного американского наставника Джеймса «Бадди» Макгирта вместе со своими соотечественниками Мейиримом Нурсултановым (12-0, 8 KO) и Жанибеком Алимханулы (7-0, 3 КО). Дата возвращения Хусаинова на ринг пока неизвестна.
Свой последний на сегодняшний день поединок казахстанец провел 5 июля в Алматы — тогда он в третьем раунде нанес досрочное поражение армянскому спортсмену Гарнику Харутюняну (3-2, 2 КО).
До осени 2018 года Хусаинов боксировал в Канаде под эгидой компании Eye of the Tiger Management.Фото: prosports.kz
Ключевые слова: Спорт,
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