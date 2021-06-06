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    05:19, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Непобежденный казахстанский чемпион без боя поднялся в рейтинге WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) улучшил свое положение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В обновленной версии рейтинга WBC в суперсреднем весе Ербосынулы поднялся с 12-го места на 11-е.

    Отметим, что казахстанец не проводил боев с декабря, когда нокаутировал боксера из Ганы Иссу Самира (19-1, 16 КО). Ербосынулы владеет тремя чемпионскими титулами — WBC Asia, WBA International и WBO Global.
    В прошлом году Айдос Ербосынулы успел провести два боя. Помимо поединка с Иссой Самиром, он дрался в июле с немцем нигерийского происхождения Нуху Лавалем (27-8, 15 КО) и победил его единогласным решением судей. В этом году Ербосынулы пока на ринг не выходил.



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