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Непобежденный казахстанский боксер за 67 секунд выиграл бой в ММА
27 Августа 2022 20:11

Непобежденный казахстанский боксер за 67 секунд выиграл бой в ММА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На турнире по смешанным единоборствам Octagon 34 в Алматы состоялся бой между казахстанским файтером Райымбеком Асаном (1-0) и таджикистанцем Али Шоевым (1-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот бой прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Асана удушающим приемом в первом раунде: для этого казахстанцу потребовалось всего 67 секунд.

Таким образом, Райымбек Асан выиграл второй бой в профессиональной карьере в ММА и остался непобежденным, а Али Шоев потерпел второе поражение. Асан является профессиональным боксером: его рекорд на данный момент — 2-0-1, 2 КО.



Фото: sports.kz





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