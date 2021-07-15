Непобежденный казахстанский боксер взлетел почти на 100 позиций в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Николай Шваб (7-0, 3 КО) одержал седьмую победу на профи-ринге и значительно улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Шваб выступил на вечере бокса в Майами (США), где сразился с американцем Рондейлом Хуббертом (13-18-2, 8 КО). Этот бой продлился всю отведенную дистанцию в шесть раундов и закончился убедительной победой казахстанца единогласным решением судей — 60-54, 60-54, 60-54. Эта победа позволила Швабу совершить внушительный рывок в рейтинге BoxRec: он поднялся в легком весе с 518-го места на 421-е.

В этом году Николай Шваб провел два боя. До этого он выходил на ринг в мае и тоже победил единогласным решением судей мексиканского боксера Карлоса Хименеса (1-1-1, 0 КО).