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Непобежденный казахстанский боксер выиграл нокаутом в Узбекистане
15 Августа 2022 06:03

Непобежденный казахстанский боксер выиграл нокаутом в Узбекистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22-летний казахстанский боксер Дилшат Нурым (4-0, 2 КО) выступил на вечере профессионального бокса и выиграл бой против соперника из Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Вечер бокса состоялся 13 августа в Ташкенте.

Соперником казахстанца стал 25-летний представитель Кыргызстана Дастанбек Имангазиев (2-8, 1 КО). Бой был рассчитан на шесть раундов, но был завершен досрочно в третьем. На второй минуте третьего раунда Нурым мощным апперкотом отправил оппонента в нокдаун, а спустя несколько секунд забил в углу ринга, после чего Имангазиев не смог продолжить поединок. Итог — победа Нурыма техническим нокаутом.

Таким образом, Дилшат Нурым выиграл пятый бой в профессиональной карьере. Дастанбек Имангазиев потерпел девятое поражение в профи.


Фото: sports.kz

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