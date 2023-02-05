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Непобежденный казахстанский боксер выиграл бой в Германии нокаутом

5 Февраля 2023, 08:23
Непобежденный казахстанский боксер выиграл бой в Германии нокаутом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Александр Ковригин (5-0, 3 КО) выступил на вечере бокса в Германии, где провел бой с представителем Грузии Джабой Мемишиши (8-18, 1 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок проходил в полулегком весе и был запланирован на шесть раундов. Его итогом стала уверенная победа Ковригина: в третьем раунде он отправил Мемишиши в нокдаун, а в четвертом оформил нокаут.

Таким образом, Александр Ковригин одержал шестую победу на профи-ринге, а Джаба Мемишиши потерпел уже девятнадцатое поражение в карьере. 22-летний Ковригин выступает в профессионалах с февраля 2021 года. Все шесть своих поединков Александр провел в Германии.


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